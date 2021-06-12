Galler ve İsviçre yenişemedi! Sonuç bize yaradı

Galler ve İsviçre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta İsviçre 49. dakikada Embolo'nun golüyle öne geçti. Galler'de Moore 74. dakikada skora eşitlik getirdi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla iki takımda puanını 1'e çıkardı.

Galler, grubun ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İsviçre ise aynı gün İtalya ile karşılaşacak.

İtalya, liderlik koltuğuna oturdu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda ilk karşılaşmalar sonrası İtalya zirvede, Türkiye ise son sırada yer aldı.

Turnuvanın açılış maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden İtalya, 3 puanı hanesine yazdırdı. Gruptaki diğer mücadelede ise Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

A Grubu'ndaki puan durumu şöyle: