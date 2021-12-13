Gaziantep, Fenerbahçe'yi 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Mücadele yüksek tempoda başlarken, iki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

Maçın 8. dakikasında Fenerbahçe'de Gustavo hatalı bir pas verdi ve kaleci Berke'yi önde yakalayan Figueiredo, 43 metreden şut çekti ve topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'de 30. dakikada sahneye çıkan Mesut Özil, golünü attı ve takımına beraberliği getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

GAZİANTEP 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

İkinci yarı da aynı tempoyla başladı. Fenerbahçe baskılı oyununu sürdürse de Gaziantep FK, 54. dakikada Maxim'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.

67. dakikada Fenerbahçe'de Zajc çok klas bir gol kaydetti ve takımına yeniden beraberliği getirdi.

73. dakikada Figueiredo, yeniden sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Gaziantep evinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.