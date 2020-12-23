Gaziantep FK'ya yan bakılmıyor
Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.
SPOR 23.12.2020, 21:29
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçı konuk ekip 4-0 kazandı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 9'da (penaltı) ve 25'te Alexandru Maxim, 57'de Jefferson, 79'da Muhammet Demir kaydetti.
Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, puanını 24'e yükseltti.
Gaziantep FK ayrıca ligde son 8 maçında 6 galibiyet aldı.
Ligde üst üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
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