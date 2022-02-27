Gaziantep'i deviren Altay nefes aldı!

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

10. dakikada Rodriguez ile sol taraftan korner kullanan Altay'da, savunmayı aşan topa arka direk önünde dokunan Thaciano, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Altay ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Furkan'ın ortasında Pinares topa elle müdahale etti. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi.

18. dakikada kazanılan penaltı atışında beyaz noktanın başına geçen Maxim, yerden plase vuruşla kalenin solundan topu ağlara gönderdi. 1-1

22. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Rodriguez, çizgiye inerek topu kale önünde çevirdi. Kale önünde bulunan Doğan Erdoğan ters bir dokunuş yaparak, meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı. 2-1

26. dakikada orta alandan gelişen Furkan'ın savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Maxim, kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

42. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Rodriguez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Kadah, sol çaprazda bekleyen Pinares'i gördü. Topu alan Pinares, direkt kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada orta yuvarlakta gerçekleşen pozisyonda Altaylı Eric'ten topu kapan Figueiredo, yaklaşık 40 metre top sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla plase vuruş yapan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.

51. dakikada orta alandan atak yapan Altay'da, Pinares'in savunma arkasına aşırttığı topa ceza sahası içinde dokunan Poko, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 3-2

71. dakikada sağ kanattan yüklenen Gaziantep FK'de, Olkowski'nin çizgiye inerek ceza sahasına çevirdiği topa gelişine sert vuran Furkan'ın şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

86. dakikada sol kanattan atak yapan Altay'da Kazımcan, sağ çaprazdan hareketlenen Bamba'ya uzun pas gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazından topla buluşan Bamba, kaleyi denedi ancak kaleci Günay, topu kornere çeldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Altay: Lis, Cebrail (Tolga dk. 81 ?), Murat, Eric, Naderi, Poko, Thaciano, Pinares (Zeki dk. 81 ?), Kappel (Bamba dk. 70), Rodriguez ( Kazımcan dk. 80 ?) Deniz (Rayan dk. 87 ?)

Yedekler: Cihan, Ceyhun, Eren, İbrahim, Paixao

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Toşça (Börven dk. 61), Oğuz (Olkowski dk. 46), Furkan, Doğan (Vetrih dk. 82 ?), Merkel (Recep dk. 46), Sagal, Figueiredo, Maxim

Yedekler: Ekrem, Burak, Muhammet, Ertuğrul, Messaoudi, Bahadır

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Thaciano (dk. 10), Doğan (dk. 22 k.k), Poko (dk. 51)(Altay), Maxim (dk. 18 pen. ve dk. 22)

Sarı Kartlar: Toşça, Maxim, Günay (Gaziantep FK), Eric, Rayan (Altay)