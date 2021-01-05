Gaziantep'in bileği bükülmüyor! Müthiş seri

Süper Lig'in 17. haftasındaki maçta Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Alexandru Maxim ve 90+6'da Enver Cenk Şahin kaydetti.

Bu galibiyetle Gaziantep FK yenilmezlik serisini 15 maça çıkarırken 31 puanla zirveye ortak oldu. Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık (Dk. 79 Kubilay Aktaş) , Tosca, Oğuz Ceylan, Kozulj (Dk. 61 Güray Vural) , Jefferson, Maxim (Dk. 87 Andre), Morais, Kenan Özer (Dk. 61 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir (Dk. 87 Vetrih)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca (Dk. 80 Şahverdi Çetin), Lobjanidze, Endri Cekici (Dk. 74 Borven) , Lukasik, Paintsil (Dk 86 Luka), Bolingi

Goller: Dk. 70 Maxim, 90+5 Enver Cenk Şahin (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Morais, Dk. 83 Tosca (Gaziantep FK) Dk. 50 Voca (MKE Ankaragücü)