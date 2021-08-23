Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi festivali düzenlendi

17.si düzenlenen Festivale katılım sağlamak için ibrahimşehir’e giden Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu AS Başkanı Şahin Hopur ve Kahramanmaraşlı heyet, er meydanında coşkuyla karşılandı.

As Başkan Hopur büyük bir sevgiyle karşılaştı ve tüm sahayı gezerek güreş severlerle selamlaştı.

Aşırtmalı Aba güreşi festivaline 400’ün üzerinde güreşçi katılım sağladı ve bölge halkı ile güreş severler alanda yerini aldı.

Günün erken saatlerinde başlayan müsabakalara güreş severlerin ilgisi ise dikkat çekti.

Hes kodu sorgulaması yapılarak alınan izleyiciler an be an coşkulu anlar yaşadı ve yaşattılar.

Gece geç saatlere kadar devam eden müsabakaların ardından derece girenlere ödülleri takdim edildi.

Geleneksel spor dalları federasyonu Gaziantep il temsilcisi Mehmet emin bay aksu haber’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin çeşitli yerlerin kafilelerin güreşi izlemek için geldiğini söyledi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu AS Başkanı Şahin Hopur ise yaptığı açıklama da bu tarz festivallerin devam edeceğini söyledi.

“Federasyon olarak kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte çok güzel festivallere imza attığımızı düşünüyorum ve bu festivallerimiz devam edecek çünkü halk özlemiş güreşi ve bizlerde özlemlerini gidermeye devam edeceğiz” dedi.