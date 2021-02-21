Gaziantep'te gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan maç golsüz sona erdi.

19. dakikada savunmanın arkasına atılan konuk ekip topuna sahip olan Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şutu, kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

36. dakikada savunmanın arkasına atılan topu takip eden Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, ceza sahası dışında 2 rakibiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafayla topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Antalya ekibi, gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu alan Orgill, ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutu, sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

45. dakikada, sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasını iyi takip eden Djilobodji'nin kafa vuruşunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Öte yandan maç öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özkan Arkoç anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

53. dakikada Orgill'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, topun sahibi oldu. Bu pozisyonda Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Orgill, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

62. dakikada Gaziantep, Kenan Özer ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından Maxim'in gönderdiği topla ceza sahasında kaleyi sağdan gören pozisyonda buluşan Kenan Özer'in vuruşu, kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.

65. dakikada kaleci Boffin'in hatalı pasında boş kaleyi cepheden gören pozisyonda Mirallas, topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez çektiği şutunu, savunmadan yetişen Veysel Sarı kornere gönderdi.

Kalan dakikalarında önemli pozisyonun olmadığı karşılaşma, golsüz tamamlandı.