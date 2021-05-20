Gaziantep teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
SPOR 20.05.2021, 23:13
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut, başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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