Genç sporcu Yavuz Alpedo - Kervan sponsorluğunda başarılarına devam ediyor!

Şampiyonaya Alpedo-Kervan lezzetleri sponsorluğunda hazırlanan ve büyük başarı elde eden genç sporcu 9-21 Ağustos tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da yapılacak olan İslam Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmış oldu.

“Spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz”

Şampiyona sonrası açıklamalarda bulunan Alpedo-Kervan lezzetleri grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Genç sporcu Şehri Yavuz’un başarılarından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğuna dikkat çeken Kervancıoğlu, “Bu başarı hepimizin başarısı, bu gurur hepimizin gururu. Bizler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında elimizden geldiği kadarıyla şehrimize ve ülkemize katkı sunacak çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz. Ben kardeşimizin başarılarının devamını diliyorum. Kendisini tebrik ediyorum, kervan ailesi olarak spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz.”dedi.

“Katkılarından dolayı minnettarım”

Genç sporcu Şehri Yavuz ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “9. Kez Dünya Kupası şampiyonu olarak marşımızı tüm Dünyaya dinletip, bayrağımızı göndere çekmenin gururunu bir kez daha yaşıyorum. Buraya gelmemde maddi manevi bana hep destek olan Alpedo- Kervan lezzetleri grubu yönetim kurulu başkanı çok değerli Ağabeyim Sami Kervancıoğlu’na beni yetiştirip bu günlere getiren ve beni bu sporla tanıştırıp her anımda yanımda olan değerli aileme, antrenörüme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi rektörümüz Sayın Prof. Dr. Niyazi Can Hocama, Sağlık Bilimleri Fakültesi bölüm Hocalarıma, beni destekleyen arkadaşlarıma ve bana bu gücü veren Rabbime sonsuz teşekkürler.”