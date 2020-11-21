Gençlerbirliği - Fenerbahçe! 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

SPOR 21.11.2020, 15:54
Gençlerbirliği - Fenerbahçe! 11'ler belli oldu

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

STAT: Eryaman Stadı
SAAT: 16:00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN Sports 1

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Pelkas, Perotti, Cisse.
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

#Süper Lig #Gençlerbirliği #Fenerbahçe
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