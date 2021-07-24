Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı

Bilindiği üzere A Spor'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetim, Rachid Ghezzal ile FaceTime üzerinden bir görüşme yaptı. Beşiktaş teklifini yükseltmedi ve futbolcuya 2.2 milyon Euro'dan 3+1 yıllık kontrat ve Şampiyonlar Ligi bonusu önerdi. Ghezzal de bu teklife 'evet' dedi.

ÇAĞLAR DA İLK 11'DE

Rachid Ghezzal'ın Leicester City'yde düşünülmemesine rağmen ilk 11'de yer alması 'fiyat yükseltme' politikası olarak yorumlandı. Öte yandan Ghezzal'ın takım arkadaşı milli futbolcu Çağlar Söyüncü de bu hazırlık maçına ilk 11'de başladı.