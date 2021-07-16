Gökhan Gönül, Rizespor'la anlaştı

Fenerbahçe'ye veda eden 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Rizespor'a transfer oldu.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Perşembe akşamından bu yana Rizespor ile görüşen Gökhan Gönül, Karadeniz temsilcisinin 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Rize'ye giderek 2 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atan Gökhan Gönül, Karadeniz ekibinin, Erzurum'daki kampına katılacak.

RİZESPOR AÇIKLADI

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı." ifadelerine yer verildi.