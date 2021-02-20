Gol düellosunun galibi Kasımpaşa!

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller Yusuf Erdoğan (2) ve Isaac Thelin'den gelirken, Enzo Roco ve Lucas Castro'nun golleri Fatih Karagümrük'e yetmedi. Bu sonuçla Kasımpaşa 29 puana yükselirken, Fatih Karagümrük 37 puanda kaldı.



KASIMPAŞA 3-2 KARAGÜMRÜK

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Anıl Koç), Bistrovic, Hodzic (Dk. 82 Varga), Thelin (Dk. 90+1 Hasan Emre Yeşilyurt)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia (Dk. 71 Emre Çolak), Bertolacci, Ndao (Dk. 81 Lens), Castro, Salibur (Dk. 62 Jimmy Durmaz), Ademi (Dk. 71 Sobiech)

Goller: Dk. 14 Roco, Dk. 80 Castro (Fatih Karagümrük), Dk. 20 Thelin, Dk. 59 ve Dk. 68 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 24 Bertolacci, Dk. 89 Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Dk. 74 Bistrovic (Kasımpaşa)