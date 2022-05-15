Görme Engelliler Dernek Başkanı Türkiye Şampiyonu Oldu
Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu‘nun faaliyet programında yer alan Mersin ilinde gerçekleşen atletizm Türkiye Şampiyonası’nda gülle atma branşında F12 kategorisinde Kahramanmaraş ilimizi temsil eden Mustafa Çakmak 8,97’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu.
SPOR 15.05.2022, 12:00
Bu başarısından sonra açıklamalarda bulunan Türkiye Görme Engeller Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, görme engellilere imkanlar verildiğinde neleri başaracağımız aşikardır dedi görme engelli sporuna destek veren tüm herkese teşekkür ederiz dedi.
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