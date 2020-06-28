Haftanın maçında kazanan yok!

Süper Lig'de 29. haftanın önemli maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Medipol Başakşehir'in golünü 51. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Galatasaray'ın golü 68. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.

Ev sahibi Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. Ayrıca Edin Visca da 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu beraberliğin ardından Başakşehir 60 puanla liderliğini sürdürdü. Dördüncü sıradaki Galatasaray da 52 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak. Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

ŞAMPİYONLUK ADAYLARININ KALAN MAÇLARI

BAŞAKŞEHİR

Kalan maçları

Antalyaspor (D)

Denizlispor

Konyaspor (D)

Kayserispor

Kasımpaşa (D)

TRABZONSPOR

Kalan maçları

Galatasaray (D)

Antalyaspor

Denizlispor (D)

Konyaspor

Kayserispor (D)

GALATASARAY

Kalan Maçları

Trabzonspor

Alanyaspor (D)

Ankaragücü

Göztepe

Antalyaspor (D)

SİVASSPOR

Kalan Maçları

Kasımpaşa (D)

Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe (D)

Gençlerbirliği

Göztepe (D)

BEŞİKTAŞ

Kalan Maçları

Kayserispor (D)

Kasımpaşa

Malatyaspor (D)

Fenerbahçe

Gençlerbirliği (D)