Haftanın maçında kazanan yok!
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan kritik mücadelede Galatasaray ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de 29. haftanın önemli maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Medipol Başakşehir'in golünü 51. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Galatasaray'ın golü 68. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.
Ev sahibi Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. Ayrıca Edin Visca da 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bu beraberliğin ardından Başakşehir 60 puanla liderliğini sürdürdü. Dördüncü sıradaki Galatasaray da 52 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak. Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
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Kasımpaşa
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|28
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
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|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
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|51
|4. Bursaspor
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|49
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|30
|48
|6. Altay
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|7. Fatih Karagümrük
|30
|47
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|30
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|30
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
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|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
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|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
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|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Arsenal
|31
|43
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|31
|42
|11. Burnley
|31
|42
|12. Everton
|31
|41
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|32
|40
|14. Newcastle
|31
|39
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|32
|28
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|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
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|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|71
|2. Barcelona
|32
|69
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
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|32
|51
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|31
|49
|7. Real Sociedad
|31
|47
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|32
|46
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|45
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|43
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|41
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|41
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|37
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|32
|35
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|35
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|32
|35
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|32
|34
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|32
|26
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|25
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