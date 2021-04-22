Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı

Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezonki yükselişi durdurulamıyor. Şampiyonluk yolunda iddiası tükenen İtalyan ekibi, son olarak Sassuolo'ya da 2-1 kaybederek havlu attı. Ama gözler Hakan Çalhanoğlu'ndaydı. Adıdev takımlarla anılan Türk Milli Takımı'nın yıldızı kilit paslarının dışında attığı nefis plase golüyle kendine hayran bıraktı.

AYAĞA KALKIP ALKIŞLADI

Hakan'ın 30. dakikada sol köşeden orta açması beklenirken kaleye gönderdiği plase gol oldu. Futbolun en büyük yıldızlarından olan Zlatan İbrahimovic tribünde izlediği gol için ayağa kalktı ve alkışladı, alkışın ardından şaşkın bir tebessüm yaptı.

"HAKAN ÇIKMAMALIYDI"

İtalyan basını ise Hakan'a övgü dolu sözlerle yer verdi. İşte Hakan hakkında kullanılan o ifadeler:

Sempremilan: Milan'ın tek golünü harika bir vuruşla attı. Ön taraftaki ana tehdit oydu. Pioli onu çıkardıktan sonra işler terse gitti.

La Gazette dello Sport: Ekibe rehberlik eden deniz feneri gibiydi. Oyundan çıktı ve Sassuolo golü buldu. Bu tesadüf değil.

Correire dello Spor: Maçın kilidi gerçek bir 10 numarayla açıldı. Türk oyuncunun şutu, kaleci Consigli'ye kaçış yolu bırakmadı

Forum.Milan: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu