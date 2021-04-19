Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek

12 dev kulüp Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. UEFA ve FIFA ise bunun önüne geçmek için sert tedbirler alacak. Alınacak tedbirlerin arasında bu liglerde forma giyecek futbolcuların ertelenen EURO 2020'de forma giyemeyecek olması da var. Buna göre; UEFA, FIFA ve Avrupa Süper Lig kulüpleri oturup uzlaşamazsa Avrupa Süper Lig'in kurucu kulüplerinde top koşturan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Ozan Kabak, EURO 2020'de forma giyemeyecek.

SPOR 19.04.2021, 13:28
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek

Avrupa Süper Ligi sadece futbolu değil, dünya tarihini de değiştirecek. Ligi kurulmasının açıklanmasının ardından UEFA ve FIFA, bu organizasyona katılacak olan takımları ve futbolcuları kendi organizasyonlarından men edeceğini duyurdu. 12 kulübün katılımı ile beraber kurulan Avrupa Süper Ligde yer alan takımlarda forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan) için de büyük bir tehlike ortaya çıktı.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takımımızın üç futbolcusu, Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek olan takımlarda forma giyiyor.

FORMA GİYEMEYECEKLER

Dolayısıyla alınan kararlarda bir değişiklik olmaması durumunda ve milli futbolcularda aynı kulüplerinde de oynamaya devam ederse Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, EURO 2020'de A Milli Takım forması altında mücadele edemeyecek.

RAKİPLERDEN 10 FUTBOLCU YOK

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya Milli Takımı'ndan 7 futbolcu, İsviçre Milli Takımında 1 futbolcu, Galler Milli Takımı'ndan 3 futbolcu organizasyonda forma giyemeyecek.

TÜM FEDERASYONLAR 'MEN' DEDİ

UEFA. Premier Lig, La Liga, Serie A yönetimleri: "Avrupa Süper Ligine katılacak kulüpler ve futbolcular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecek" açıklaması yaptı.

"KENDİ KUPAMIZI KURARIZ"

Masanın yeni patronu Fiorentino Perez herkese meydan okumaya ve büyük oynamaya devam ediyor; "Avrupa Süper Lig kulüplerinin oyuncularının 2022 Dünya Kupası'nda oynamasını yasaklarlarsa kendi Dünya Kupamızı yaratırız. Kimse sorun etmesin" diye konuşarak kararlılığını gösterdi.

#İtalya #İsviçre #Galler #Ozan Kabak #Merih Demiral #Hakan Çalhanoğlu #Milan #Juventus #Liverpool #EURO 2020 #Avrupa Süper Ligi
Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 19 Nisan 2021
İmsak 04:18
Güneş 05:45
Öğle 12:36
İkindi 16:19
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 31 57
5. Altay 30 54
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 30 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23