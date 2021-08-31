Halil Dervişoğlu'na Fenerbahçe kancası!
Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya vardı.
SPOR 31.08.2021, 17:22
Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu transferi için sona yaklaştı.
Milli futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe yetkilileri, 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini tamamlamak üzere.
Süper Lig'den takımların radarında olan Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin transferi bir kaç güne açıklaması bekleniyor.
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