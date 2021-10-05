Halterci Günal’dan şehre bir madalya daha

Kahramanmaraşlı sporcular başarı serisini sürdürüyor. Bir süre önce Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'na ay yıldızlı üniforma ile katılan Kahramanmaraşlı Halter Sporcusu Melike Ünal önemli bir başarıya imza attı. Kentin genç yeteneklerinden Ünal, şampiyonanın son gününde bayanlar +87 kiloda, koparmada 106 kiloyla bronz, silkmede 135 kiloyla gümüş, toplamda ise 241 kiloyla bronz madalya elde etti. Daha önce yedi Türkiye Şampiyonluğu, üç Türkiye rekoru bulunan genç sporcu, takımı ile birlikte gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.