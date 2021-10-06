Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TRT Spor'un konuğu oldu.

Milli Takım ile ilgili soruları yanıtlayan Altıntop, Kuntz yönetimindeki değişiklikleri ve neleri hedeflediklerini anlattı.

"3 SEÇENEĞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım'a katılıp katılmayacağıyla alakalı sert konuşan Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçtik. Kanada, Hollanda ve Türkiye olmak üzere 3 seçeneği olduğunu söyledi.

"BAYRAĞIMIZ HİÇBİR ZAMAN SORGULANMAZ"

Kendisi karar verecek. Hocamız da Ferdi'yi takımda görmek isterse onu isteriz. Ama bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda hassasım.

Milli takım, çok değerlidir. Bayrağımız hiçbir zaman sorgulanamaz, seçime açık değildir. Herkes tarafını belli edip sahada en iyisini versin. Biz de en doğru kararı vermeye çalışacağız.

"BİZ KİMSEYE YALVARMAYIZ"

Burası kulüp değil. Biz sokağa çıkıp futbolcu arayıp, 'Bizim için oynar mısın?' diye yalvarma durumu olamaz." ifadelerini kullandı.