Hatayspor Ankaragücü'nü 4 golle geçti

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü karşılaşmanın 11. dakikasında ceza sahası önünde topla buluşan Akintola'nın sert şutunda defansa çarpan topu kaleci Koray Çelikay, son anda kornere çeldi.

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası dışından Lukasik'in yaptığı ortada altıpas içinde topa vuran Borven, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 0-1.

20. dakikada sol çaprazdan, ceza alanında topla buluşan Akintola'nın şutuna savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

28. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın noktada topla buluşan Akintola'nın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sol kanattan Selim Ilgaz'ın ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, kaleci Koray Çelikay'ı geçip şutunu çekti ancak savunma oyuncuları topu kale çizgisinden kornere çeldi.

55. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza sahası içinde top Lukasik'in eline çarpınca hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf topu ağlara gönderdi: 2-1.

64. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Akintola, Erdi Dikmen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Akintola, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

69. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Lobjanidze'nin sert şutunu kaleci Munir kornere çeldi.

75. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan ceza sahası içinde Katranis'in ortasında arka direkte topla buluşan Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.