Hatayspor, Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti!
Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
SPOR 27.04.2021, 22:27
Hatayspor'la Gençlerbirliği, Antakya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Hatayspor 3-1 kazandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Aabid, 51. ve 84. dakikada Diouf kaydetti.
Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 77. dakikada Piris penaltıdan attı.
Hatayspor bu sonuçla puanını 57'ye çıkardı. Gençlerbirliği ise 35 puanda kaldı.
Hatayspor gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Galatasaray'ı konuk edecek.
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