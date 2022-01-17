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Hatayspor maçı öncesi Fatih Terim'den flaş karar

Burak Elmas'ın görevine son verdiği Fatih Terim, aldığı bir kararı Hatayspor maçı öncesi değiştirdi.

SPOR 17.01.2022, 10:01
Hatayspor maçı öncesi Fatih Terim'den flaş karar

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın yolları ayırdığı teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçı öncesi flaş bir karar aldığı öğrenildi. Karşılaşma öncesi cuma günü yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmayı düşünen Terim, takımın iyiliği için bundan vazgeçti. Ancak Galatasaray, Hatay deplasmanında yine de 3 puan kaybetti.

Giresunspor yenilgisinden sonra Terim'in görevine son verildi

Galatasaray'ın Süper Lig'de kötü gidişi ve Türkiye Kupası'nda Denizlispor yenilmesinin ardından Terim ile yönetim arasında yaşanan fikir ayrılıkları basına yansımıştı. Nef Stadı'nda GZT Giresunspor'a 1-0 yenilmesinin ardından Fatih Terim'in görevine son verildi.

İlk ve son imzam paylaşımı

68 yaşındaki Fatih Terim, kendi sosyal medya hesabından "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düşerek iki fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta gözüken 'tek taraflı fesih' yazısı birçok kişi tarafından yönetime gönderme olarak algılandı.

Söyleşi tekliflerini kabul etmedi

Ayrılıkla ilgili Fatih Terim'in birçok söyleşi teklifi aldığı öğrenildi. Ancak tecrübeli teknik direktör, özel söyleşi yapmak yerine kamuoyunu bir basın toplantısıyla bilgilendirmenin daha doğru olacağını düşündü.

Cuma günü açıklama yapacaktı

Galatasaray'da yönetimin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Fatih Terim, Hatayspor maçından önce cuma günü bir basın toplantısı yapmayı planladı.

Takımı düşündüğü için iptal etti

Ancak Terim, Hatayspor maçı öncesi yapacağı açıklamaların Galatasaray'ı daha zor durumda bırakacağını düşünerek cuma günü yapacağı basın toplantısını iptal etti.

Galatasaray 13.sırada

Terim takımın iyiliği için suskun kalmayı tercih ederken sarı kırmızılar Hatay deplasmanında 4-2 kaybetti. Bu sonuçla Galatasaray, Hatay deplasmanında aldığı yenilgiyle 27 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı.

#Fatih Terim #Hatayspor maçı öncesi
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