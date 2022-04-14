Hentbol Küçük Kadınlar Türkiye Final Müsabakaları, Kahramanmaraş'ta sürüyor

Kentteki 3 ayrı spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 35 ilden 47 takım ve yaklaşık 650 sporcu katıldı.

Hentbol Küçük Kadınlar Türkiye final müsabakaları hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Hentbol İl Temsilcisi Tuncay Kılınç “şehrimizde 35 ilden 47 takım ve 700’e yakın sporcuları ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Şuana kadar her şey gayet güzel gidiyor. İnşallah Pazar günü final maçının ardından derece girenlere ödüllerini takdim edeceğiz” diye konuştu.