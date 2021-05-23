Henüz golü yok ama yeni kaptan o oldu!

Sözcü gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, yeni sezonda Mesut Özil'i en büyük silahı olarak görüyor.



Teknik ekip, oyun sistemini Mesut'un üzerine kurmayı planlıyor. Tecrübeli orta sahayı, gerçek bölgesi olan 10 numarada oynayacak. Arsenal'de uzun süre maç oynamadığı için fizik kondisyon eksiği fazlasıyla hissedilen 32 yaşındaki yıldızın, gelecek sezon farklı bir kimliğe bürünmesi beklenirken takımın beyni olarak görülen Özil'in takımın yeni kaptanı olacağı gündeme bomba gibi düştü.

Seveni kadar eleştireni de çok!

Takıma katıldığı günden itibaren sergilediği performans ile beklentiyi karşılayamayan Özil, gerek Fenerbahçeli gerekse diğer takımların taraftarlarınca sosyal medyada sık sık alay konusu ediliyor. Takım kaptanı olması beklenen Özil için takım ve teknik kadro çok umutluyken Fenerbahçeli taraftarlar ikiye bölünmüş durumda.