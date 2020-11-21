Hidayet Türkoğlu, koronavirüse yakalandı!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
SPOR 21.11.2020, 15:53 21.11.2020, 15:54
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkoğlu, "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Korona virüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
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