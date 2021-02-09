Hikmet Karaman yeniden Süper Lig'de!
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.
SPOR 09.02.2021, 14:47
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman'la prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 18 puanla 20. sırada yer alıyor.
Hikmet Karaman'dan Ankaragücü paylaşımı:
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