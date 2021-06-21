Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi

Hollanda ile Kuzey Makedonya, EURO 2020 C Grubu son maçında Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle yarılan Portakallar, gruptan fire vermeden çıktı.

PANDEV SON KEZ FORMA GİYDİ

Karşılaşma boyunca oyunun mutlak hakimi olan Hollanda, 24. dakikada Depay, 51. ve 58. dakikada Wijnaldum'un attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı. Ülkesi adına son kez forma giyen Kuzey Makedonya'nın efsane futbolcusu Goran Pandev, maçın 68. dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Kostadinov'a bıraktı.