İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı!

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İbrahim Üzülmez ve ekibinin, geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Üzülmez'den veda mesajı

Bursaspor'da, görevden ayrılan teknik direktör İbrahim Üzülmez, camiaya veda mesajı yayınladı.

Üzülmez, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Görev yapmaktan mutluluk duyduğum Bursaspor teknik direktörlüğünden bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde bana destek olan Bursaspor taraftarına, sayın başkan Mesut Mestan ve yönetimine, futbolcularıma ve tüm çalışan emekçi kardeşlerime ben ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlar için de başarılar diliyorum."