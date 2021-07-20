İflastan kurtulmak için Galatasaray'ı bekliyorlar!

Galatasaray, Slavia Prag'dan Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Eğer sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştirirse, Rumen futbolcunun yetiştiği Unirea Alba Iulia kulübüne nefes aldıracak.

"SEZON BAŞLANGICINI ERTELEDİK, STANCIU'NUN TRANSFERİNİ BEKLİYORUZ"

Sporx'in haberine göre; Stanciu'nun yetiştiği kulüp olan ve finansal problemler yaşayan Unirea, transfer sonrasında alacağı küçük bedelle iflastan kurtulmayı planlıyor. Romanya 3. Ligi'nde mücadele veren kulübün yeni başkanı Valentin Sinescu, Stanciu'nun transferine kadar sezon hazırlıklarına başlayamayacaklarını belirtirken, "Sezon başlangıcını erteledik ve Pazartesi buluşmak üzere sözleştik. Stanciu'nun transferini bekliyoruz" dedi. Oyunculara büyük borcu olan kulübün, Stanciu transferi sonrasında 2020 Eylül'den bu yana sadece 2,5 ay maaş alan ve başka işler arayan futbolcularını sevindireceği de kaydedildi.