İkinci gol sesi geldi! Kahramanmaraşspor beraberliği yakaladı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 29’ncu haftasında Kahramanmaraşspor ile Manisa Futbol Kulübünü karşı karşıya getirecek olan karşılaşmanın her iki teknik direktörü sahaya süreceği 11’leri belirledi.

Kahramanmaraşspor'un ilk 11’i: Murat Hocaoğlu, Mert Ilıman, Hakan Demirci, Burak Göksel, Emin Altunay, Erdem Koçal, Kadir Kaan Özdemir, Yakup Ramazan Zorlu, Doğanay Kılıç, Alican Karadağ, İsmet Kavuştu. Manisa Futbol Kulübü'nün ilk 11’i: Ömer Kahveci, Sertaç Çam, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış, Çağrı Giritlioğlu, Recep Burak Yılmaz, Zahit Fındık, Mehmet Yılmaz, Kemal Rüzgar.