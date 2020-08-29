İmparator Fatih Terim’e Onikişubat İdman Yurdu SK’dan Forma Takdimi
Kahramanmaraş’ta bu sene 1.Amatör kümeye yükselen Onikişubat İdman Yurdu Spor Kulübü daha önce ki yıllarda yapmış olduğu forma takdimlerine bir yenisi daha ekledi.
Kahramanmaraş’ta bu sene 1.Amatör kümeye yükselen Onikişubat İdman Yurdu Spor Kulübü daha önce ki yıllarda yapmış olduğu forma takdimlerine bir yenisi daha ekledi.
Galatasaray’ın efsaneleşen Teknik Direktörü Fatih Terim bu gün Kahramanmaraş’tan kendisine gönderilen Onikişubat İdman Yurdu Spor Kulübü formasıyla çekildiği fotoğraf Kahramanmaraşlıları heyecanlandırdı.
Onikişubat İdman Yurdu Spor Kulübü Teknik Direktörü Serhat Kabudere, Aksu Haber Muhabiri Murat Baltacı’ya verdiği demeçte “takımın başına geldiğimiz günden bu yana gerek siyasi liderlere, gerekse spor camiasında birçok değerli isimlere Kahramanmaraş’ın adını duyurmak için formalar takdim ettik. Bu doğrultu da bizleri kırmayarak formamızı Teknik Direktör Fatih Terim’e ileten futbol duayeni A Spor Yorumcusu ve Teknik Direktör Mahmut Alpaslan hocamıza da teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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