İngiltere uzatmalarda güldü!
EURO 2020'de finalin adı belli oldu. Webley'de oynanan yarı finalde Danimarka'ya geriden gelerek uzatmalar sonucunda 2-1 üstünlük kuran İngiltere, finale çıktı. Bir büyük turnuvada 55 yıl sonra adını finale yazdıran İngilizler, İtalya ile kupa mücadelesi verecek.
EURO 2020 'de İngiltere ile Danimarka yarı final karşılaşmasında Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatma devrelerinde 2-1 kazanan İngiltere adını finale yazdırdı ve İtalya'nın rakibi oldu.
HARRY KANE FİNALİ GETİRDİ
Karşılaşmaya iki takım da birbirini tartarak başladı. Danimarka yarı alanını fazla adamla savunurken İngiltere kanat organizasyonlarıyla etkili olmak istedi. Maç iki taraf içinde durağan bir tempoda ilerlerken Danimarka'da Damsgaard'ın 30. dakikada attığı harika frikik golü eşitliği bozdu. Bu dakikada itibaren İngiltere ataklarını sıklaştırdı ve Kjaer'in kendi kalesine attığı golle oyuna dengeyi getirdi. Normal süre 1-1 sona erdi ve karşılaşma uzatma devrelerine gitti. 104. dakikada penaltı kazanan İngiltere'de Harry Kane topun başına geldi. Penaltı vuruşunu kaçıran İngiliz golcü, Danimarka kalecisi Schmeichel'dan dönen topu ağlara gönderdi ve İngiltere'ye finali getirdi.
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