İrfan Can Kahveci'nin maaşı belli oldu!

Fenerbahçe'nin Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci'ye ödeyeceği ücret belli oldu.

25 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe'den yıllık maksimum 1,7 milyon euro yaklaşık 15 milyon TL kazanacak. Bu rakamın içinde maaş ve bonuslar da yer alıyor.

Sarı lacivertli kulüp, Başakşehir'den transferi İrfan Can Kahveci için imza parası ödemeyecek. Milli futbolcu, Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İrfan Can Kahveci ile uzun süredir Galatasaray da ilgileniyordu.