İsa Baltacı, Karaköprü Belediyespor’da!
Kahramanmaraşlı futbolcu İsa Baltacı, Şanlıurfa’yı 3.ligde temsil eden Karaköprü Belediyespor’a transfer oldu.
SPOR 27.06.2021, 14:16 27.06.2021, 17:57
Kahramanmaraş’ta çeşitli amatör takımlar futbol oynayan İsa Baltacı, Kahramanmaraşspor’da 5 sezon geçirdi. 5 sezon içerisinde 2 kez 3.lig takımlarına kiralık olarak gönderilen Baltacı, geçtiğimiz sezon Akdeniz Aslanları’nda 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 30 karşılaşmada görev aldı.
İsa Baltacı’nın Kahramanmaraşspor serüveninde toplamda 67 maçı bulunuyor. Baltacı, 67 karşılaşmada 3 gol, 10 asist yaparak memleketinin takımına katkı sağladı.
2021-2022 futbol sezonu itibariyle 1 yıllığına Karaköprü Belediyespor ile anlaşan İsa Baltacı’ya bizlerde Aksu TV ailesi olarak futbol hayatında başarılar diliyor, sakatlıksız, sağlıklı ve şampiyonluk yaşayacağı bir yıl diliyoruz.
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