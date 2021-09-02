İşte Fenerbahçe'nin yeni transferleri

Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri için İstanbul’a getirdiği Mergim Berisha ve Max Meyer, gösterdikleri performanslarla Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekerken, bu iki futbolcu sarı-lacivertli kulüple anlaştı.

SPOR 02.09.2021, 14:27
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferleri

Fenerbahçe'nin öğle saatlerinde İstanbul'a getirdiği 23 yaşındaki Alman forvet Mergim Berisha ve 25 yaşındaki Alman orta saha Max Meyer, birçok Avrupa kulübünün radarında olmasına rağmen sarı-lacivertli kulüple anlaştı.

Salzburg forması giyen Mergim Berisha, Avusturya Ligi'nde geçtiğimiz sezon 28 maçta 14 gol ve 10 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise ligde forma giydiği 2 maçta 1 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği bir diğer isim olan Alman orta saha Max Meyer ise 2020-2021 sezonunu Alman ekibi Köln'de geçirdi. Köln ile 12 müsabakada forma giyen Meyer, takımı adına gol ve asist katkısında bulunmazken, 2012-2018 yılları arasında forma giydiği Schalke 04 ile sahaya çıktığı 192 maçta 22 gol ve 23 asistlik performans gösterdi.

#İstanbul #Max Meyer #Berisha #Fenerbahçe #AksuTV #AksuTVHaber
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