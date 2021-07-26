İşte Kouyate için yapılan teklif!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Crystal Palace'tan Cheikhou Kouyate'yi kadrosuna katmak isterken Kouyate için yapılan transfer teklifi de belli oldu.
SPOR 26.07.2021, 16:34
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , gündeminde yer alan Cheikhou Kouyate'nin transferi adına Premier Lig ekibi Crystal Palace ile görüşmelerini sürdürüyor.
Bu doğrultuda Trabzonspor'un İngiliz ekibine yaptığı resmi teklifin detayları da belli oldu.
Sky Sports'un haberine göre Trabzonspor, Cheikhou Kouyate için Crystal Palace'a 4 milyon Pound'luk bir teklifte bulundu.
2018'de 10.7 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle West Ham'dan transfer edilen 31 yaşındaki Senegalli oyuncu, hem stoperde hem de orta sahada görev alabilmesi ile Trabzonspor'un öncelikli tercihlerinden biri konumunda.
Kouyate, geçtiğimiz sezon takımı Crystal Palace'ın forması altında toplam 37 maça çıkarken 1 de gol kaydetmişti.
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