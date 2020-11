İşte Süper Kupa Finali'nin yapılacağı ülke!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Organizasyonda kürsüye çıkan TFF Başkanı Özdemir, Milli Takım'dan Şenol Güneş ile ilgili tepkilere, koronavirüsün Türk futboluna etkisinden, yayıncı kuruluş ile ilgili olan anlaşmaya kadar birçok konudan bahsetti.

İşte Nihat Özdemir'in sözleri...

HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYELİM

Türk futbolu için kemer sıkma zamanı gelmiştir. Harcama politikalarımızı değiştirelim ki kulüplerimiz daha sağlıklı yapıya kavuşsun. Borç deyince aklımıza devletimiz geliyor. Başımız ne zaman dara düşse yardımımıza koşan devletimiz var. Bu konuda sporu seven sporcuya büyük destek veren sayın cumhurbaşkanımız bizim için büyük şanstır. Destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Tesisler, statlar ve altyapı başta olmak üzere Türk sporuna değer veren ve değer katan cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Devletimiz bize her zaman yardımcı oldu, olmaya da devam edecek ancak her şeyi devletten bekleyen konumundan vazgeçmeliyiz. Gerekli olan reformları birlikte başlatmalıyız.

SPOR YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Çok yakın bir zamanda spor yasasının yürürlüğe girmesini bekliyoruz. İnşallah yeni yasa Türk futbolu için hayırlı olacaktır. Bakanımızın değerli çalışmaları oldu. İstişarelerin meyvelerini toplayacağız. Bakanımızın maddi manevi katkıları için teşekkür ederim. İnşallah mali krizleri atlatmış, seyircili maçlara kavuşmuş futbolun keyfini çıkartan bir ortama kavuşacağız.

ŞENOL GÜNEŞ'E DESTEK

Futbolda uluslararası rekabetin içinde de yer almalıyız. Salgın sürecinde asla taviz vermemiz gereken konu uluslararası rekabetten geri kalmamak olmalıdır. A Milli takımımız Uluslar Ligi'nde maalesef bir kaza yaşadı. Son saniyeye kadar liderlik şansımız vardı. Futbolda bu tür şanssızlıklar olur. Sadece 1 yıl önce bizi finallere taşıyan Şenol hocamıza yapılan ağır eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar gerçek değildir. Maaşı TL üzerindendir. Euro üzerinden yazılanlara itibar etmeyiniz. Şenol Güneş, Türk futbolunun önemli bir değeridir. Bilgi, beceri, etik bağlılığıyla kalitesini her zaman kanıtlamıştır. Kendisine yöneltilen ahlak ve etik dışı suçlamaları kınıyoruz. Eleştirilerin vicdan, hak, hukuk dışı yapılmasına, Türk futbolunun yıpranmasına asla izin vermeyeceğiz. Yakaladığımız jenerasyonda EURO 2020'ye damga vuracağımıza inanıyoruz. Hocamızla Dünya Kupası finallerine da katılarak o coşkuyu yeniden yaşamak istiyoruz.

TÜRK FUTBOLUNUN AVRUPA'DAKİ KONUMU

Kulüplerimizin güçlü mali yapı için Avrupa'da başarılı olma mecburiyeti var. Başakşehir ve Sivasspor'un katkıları ve alacağımız iyi sonuçlarla Türk futbolunun layık olacağı seviyeye geleceğinden şüphemiz yoktur. Kalıcı başarı kalıcı gelirleri sağlayacak kalıcı gelirler de Türk futbolunu inşallah ekonomik anlamda ilk 5'e taşıyacaktır.

SÜPER KUPA KATAR'DA

İstanbul bu sezonda Devler Ligi finaline ev sahibi yapacak. İnşallah aşının da bulunmasıyla seyircili bir final şöleni yaşayacağız. Bu final hem ekonomi ve tanıtım için paha biçilmez bir fırsattır. Süper Kupa finalini de Katar'da oynatmayı planlıyoruz. Böyle kulüplerimiz de önemli bir gelir kazanacak.