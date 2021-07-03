İtalya Euro 2020 çeyrek finalinde Belçika'yı eledi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

SPOR 03.07.2021, 00:01
İtalya Euro 2020 çeyrek finalinde Belçika'yı eledi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İtalya ile Belçika, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İTALYA YARI FİNALDE İSPANYA'NIN RAKİBİ

Çekişmeli geçen mücadeleyi İtalya 2-1 kazanarak yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

GOLLER İLK YARIDA

Karşılaşmada İtalya'nın gollerini 31. dakikada Nicolo Barella ve 44. dakikada Lorenzo İnsigne kaydederken, Belçika'nın tek golü 45+2'de Romelu Lukaku'nun penaltı atışıyla geldi.

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