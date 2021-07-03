İtalya Euro 2020 çeyrek finalinde Belçika'yı eledi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
SPOR 03.07.2021, 00:01
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İtalya ile Belçika, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İTALYA YARI FİNALDE İSPANYA'NIN RAKİBİ
Çekişmeli geçen mücadeleyi İtalya 2-1 kazanarak yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.
GOLLER İLK YARIDA
Karşılaşmada İtalya'nın gollerini 31. dakikada Nicolo Barella ve 44. dakikada Lorenzo İnsigne kaydederken, Belçika'nın tek golü 45+2'de Romelu Lukaku'nun penaltı atışıyla geldi.
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