İzmir'de 3 puan tek golle Galatasaray'ın!

8. dakikada Berkan Kutlu'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Lis'in son anda dokunduğu top kornere gitti.

42. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

48. dakikada Martin Rodriguez'in sol kanattan kullandığı kornerde, ön direğe hareketlenen Khaly Thiam'ın kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

63. dakikada Zeki Yıldırım'ın pasında topla buluşan Andre Poko ceza sahasına kadar girdi ancak kaleye gönderdiği şutu Muslera son anda kornere çeldi.

67. dakikada sol çaprazda Alpaslan'ı çalımlayan Poko cezasahası içinde son çizgiye inip orta yaptı. Poko'nun ortası Galatasaray savunmasından dönerken, dönen topa yine Poko ancak pozisyondan yararlanamadı.

84. dakikada Poko'nun sağdan pasında topla buluşan Kappel'in sağ çaprazdan sert şutu Muslera'da kaldı.

90+4. dakikada Kappel'in sağdan ortasında İbrahim Öztürk penaltı noktası üzerinde topu indirdi. Önüne düşen topa dokunan Poko'nun şutunu Muslera son anda kornere çeldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Altay: Lis, Björkander, Tolga Ünlü (İbrahim Öztürk dk. 87 ?), Ceyhun Gülselam (Cesar Pinares dk. 75), Zeki Yıldırım, Martin Rodriguez, Thaciano, Andre Poko, Khaly Thiam, Ahmed Rayyan (Leandro Kappel dk. 65), Kazımcan Karataş (Cebrail Karayel dk. 86 ?)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ozan Evrim Özenç, Tugay Gündem, Eren Erdoğan, Serge Arnaud Aka, Nurettin Küçükdeniz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao (Alpaslan Öztürk dk. 55), Patrick van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu (Ömer Bayram dk. 82 ?), Emre Kılınç (Arda Turan dk. 82 ?), Ryan Babel (Cicaldau dk. 66), Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis (Mostafa Mohamed dk. 66)

Yedekler: İsmail Çipe, Ignacio Pena, Semih Kaya, Sacha Boey, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 8) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Andre Poko, Martin Rodriguez, Cesar Pinares (Altay), Erick Pulgar, Marcao, Patrick van Aanholt, Omar Elabdellaoui (Galatasaray)