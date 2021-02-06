İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SPOR 06.02.2021, 22:31
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD PAYLAŞTI
AFAD'ın verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki kez deprem oldu.
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Karaburun ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem saat 19.09'da oldu. Depremin 7,8 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
Karaburun açıklarında saat 21.22'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Yerin 7,3 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Depremler sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
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