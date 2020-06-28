İzmir'de puanlar paylaşıldı

Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor 3-3 berabere kaldı.

SPOR 28.06.2020, 09:56
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İzmir'de puanlar paylaşıldı

Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından galibiyeti bulunmayan iki ekibin mücadelesinde Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor 3-3 berabere kaldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda toplam 6 golün olduğu müsabakada Göztepe, 3 kez geriye düşmesine rağmen üçünde de beraberliği yakaladı.

3-3 eşitlikle tamamlanan müsabakadan sonra Göztepe, puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 45'e çıkardı.

En son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettikten sonra lige verilen aradan sonra iki maçta Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.

Aynı periyotta Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, ligde dış sahada üst üste 5. maçında da galibiyet alamadı.

Cisse, Alanyaspor'un en golcü futbolcusu oldu

Göztepe karşısında takımının 2. ve 3. gollerini atan Senegalli golcü Papiss Demba Cisse, Aytemiz Alanyaspor'la 53. maçında 35. golüne imza attı. Cisse, bu performansıyla Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu kırdı. 

Bu sezon gol sayısını 19'a çıkaran Senegalli golcü, gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u takibini sürdürdü.

İlk yarı

Karşılaşmanın 4. dakikasında Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncularına da çarpan top hızını kaybettikten sonra direkten oyun alanına döndü. Penaltı noktası yakınında topa sahip olan Efecan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

11. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Mossoro'nun aktardığı topa Kaan Kanak'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Ceza sahası hemen önünde topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

38. dakikada ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Juanfran'ın sert şutunda savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.

42. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu iyi takip eden Borges'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

45+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topla bir süre ilerleyen Efecan Karaca, ceza sahası içine girdikten sonra meşin yuvarlağı sağ kanattaki Cisse'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Aytemiz Alanyaspor 2-1 üstün tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada Göztepe bir kez daha beraberliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in ortasında topa iyi yükselen ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-2.

62. dakikada sağ kanattan Deniz Kadah'ın yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda Tripic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor 3. kez öne geçti. Cisse ile paslaştıktan sonra sol taraftan Göztepe ceza sahasına giren Efecan, daha sonra topu sağ taraftaki Cisse'ye aktardı. Senegalli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2. 

71. dakikada ceza sahası hemen içinde topla buluşan Efecan Karaca'nın vurduğu top direkten döndü. 

89. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Castro'nun kafayla aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

#Süper Lig #Göztepe #Aytemiz Alanyaspor #spor
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