Jerome Boateng, Beşiktaş'a önerildi

Transfer sezonu devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, menajerlerin önerdiği isimleri de mercek altına alıyor.

Bayern Münih’le sözleşmesi biten Jerome Boateng’in kulübe önerildiği belirlendi.

MALİYETİ MASAYA YATIRILDI

Savunmayı deneyimli bir isimle güçlendirmek isteyen yönetimin, 32 yaşındaki oyuncunun maliyetini masaya yatırdığı vurgulandı.

Milliyet'in haberine göre; stoper takviyesini en sona bırakan siyah-beyazlıların, birçok isim üzerinde çalışma yürüttüğü kaydedildi.

KARDEŞİ DE BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 39 maça çıkan Boateng, savunmada yaptığı önemli hamleler dışında takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Kevin-Prince Boateng de bir dönem Beşiktaş forması giyinmişti.