Juventus 57 milyon Euro'yu kabul etmedi
İngiliz basını, Liverpool'un Merih Demiral için Juventus'a 57 milyon euro önerdiğini ancak İtalyanların bu teklifi kabul etmediğini yazdı.
SPOR 12.02.2021, 15:15
Geçtiğimiz günlerde Ozan Kabak'ı kadrosuna katan Premier Lig devi Liverpool'un, milli futbolcumuzdan önce bir başka temsilcimiz olan Merih Demiral'ı transfer etmek istediği ortaya çıktı.
57 MİLYON EURO
İngiliz basını, Liverpool'un Juventus'a 57 milyon euro teklif ettiğini ancak İtalyanların kabul etmediğini yazdı.
Haberde, "Genellikle yedek kulübesinde olan bir futbolcuya gelen bu teklif Juventus için oldukça cazipti. Ancak kulübün geleceğini de göz önünde bulundurarak onu takımda tutma kararı aldılar." ifadeleri kullanıldı.
BONUCCI-CHIELLINI'NİN HALEFİ
Haberde, Merih - De Ligt ikilisinin Bonuccia - Chiellini savunmasının halefi olduğunun altı çizildi.
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