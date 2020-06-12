Kadıköy'de 2 dakikada müthiş geri dönüş!
3 ay sonra yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u son anlarda bulduğu iki golle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de 27. hafta maçında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un galibiyet golünü 59. dakikada frikikten Bernard Mensah kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 87. dakikada Vedat Muriqi (penaltı) ve 88. dakikada Luiz Gustavo'dan geldi.
Fenerbahçe'de kaptan Ozan Tufan 14. dakikada kırmızı kart gördü ve Trabzonspor ile oynanacak kupa maçında oynama şansını kaybetti.
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 43'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor 23 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, hafta içi kupada Trabzonspor'u ağırlayacak. Hes Kablo Kayserispor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Fenerbahçe: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1
Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 64 Vedat Muric), Mehmet Ekici (Dk. 79 Emre Belözoğlu), Rodrigues (Dk. 79 Tolga Ciğerci), Mevlüt Erdinç (Dk. 72 Zajc)
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin), Kravets (Dk. 81 Situm)
Goller: Dk. 59 Mensah (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 87 Muric (Penaltıdan), Dk. 88 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 14 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 15 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 78 Sapunaru, Dk. 82 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)
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