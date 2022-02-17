Kadıköy'de büyük yıkım!

Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler, 3-2 mağlup oldu.

FERDİ'NİN GOLÜ FENERBAHÇE'YE YETMEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe yakaladığı net fırsatlarda golü bulamadı. Slavia Prag'da Traore 45. dakikada Çekya ekibini öne geçiren golü attı. İkinci yarı gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Fenerbahçe 58. dakikada Pelkas'la beraberliği yakalarken Slavia Prag 62. dakikada Dorley'le yine öne geçti. Bu golden hemen 2 dakika sonra 64. dakikada Çekya ekibi Lingr'le farkı 2'ye çıkaran golü buldu. Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu 83. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Slavia Prag maçı 3-2 kazandı.