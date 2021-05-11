Kadıköy'de büyük yıkım! Yiğido'dan geçit yok

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Zirve mücadelesi veren Sarı Lacivertliler sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve son haftaya girerken büyük yara aldı. Avrupa'da yer almak için savaşan Sivasspor ise 3 puanı hanesine yazdırarak iddiasını sürdürdü.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 79 puanda kaldı ve Beşiktaş'ın yenildiği, Galatasaray'ın yendiği haftada 3. sırada kaldı. Sivasspor ise puanını 62'ye yükseltti.



