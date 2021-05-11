Kadıköy'de büyük yıkım! Yiğido'dan geçit yok
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
SPOR 11.05.2021, 22:34
Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Zirve mücadelesi veren Sarı Lacivertliler sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve son haftaya girerken büyük yara aldı. Avrupa'da yer almak için savaşan Sivasspor ise 3 puanı hanesine yazdırarak iddiasını sürdürdü.
Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 79 puanda kaldı ve Beşiktaş'ın yenildiği, Galatasaray'ın yendiği haftada 3. sırada kaldı. Sivasspor ise puanını 62'ye yükseltti.
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