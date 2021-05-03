Kadıköy'de Fener fırtınası!

Ülker Stadı'nda Sosa, Valencia ve Pelkas'ın golleriyle sonuca giden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Dadaşlar'ın Özgür ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7. maçta 5. galibiyetini alan Kanarya, lider Beşiktaş'la arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

3 maçlık galibiyet serisinin ardından Alanyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Erzurumspor'u ağırladı. Muhteşem bir ilk 45 dakika geçiren, ikinci yarıda ise skoru koruyan Emre Belözoğlu'nun ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Erzurumspor engelini aşan ve şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, lider Beşiktaş'la arasındaki 5 puanlık farkı korudu.