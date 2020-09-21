Kadıköy'de sessiz gece! Hatayspor 9 kişi direndi

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'ndan oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



19. dakikada ilk sarı kartını hakeme aldatmaya yönelik hareket nedeniyle gören Atakaş Hataysporlu Ruben Ribeiro, 73. dakikada Gökhan Gönül'ü arkadan çekince hakem Ümit Öztürk tarafından oyundan ihraç edildi.



56. dakikada Enner Valencia'ya yaptığı faulle ilk sarı kartını gören Atakaş Hatayspor'un orta saha oyuncusu Isaac Sackey, 81. dakikada yine Ekvadorlu oyuncuyu arkadan çekince ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve konuk ekip 9 kişi kaldı.



İlk haftayı 3 puanla kapatan iki takım, bu sonucun ardından 4'er puana yükseldi.



Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, 27 Eylül Pazar saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise 26 Eylül Cumartesi saat 16.00 sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAURICIO LEMOS İLK KEZ SAHADA



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı.



İspanya'nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.



NABIL DIRAR VE GARRY RODRIGUES KADRODA YOK



Fenerbahçe'de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.



Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.



FENERBAHÇE, 58 GÜN SONRA KADIKÖY'DE



Sarı-lacivertli takım, 58 gün sonra Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.



Fenerbahçe, iç sahada son resmi müsabakasını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile yapmıştı. Geçen sezonun 34. ve son haftasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.







FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN PANKARTLAR



Fenerbahçe taraftarı, Atakaş Hatayspor maçında hazırladıkları pankartlarla takımlarına destek verdi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında stada alınmayan taraftarlar, "Okul Açık" tribününe pankart astı.



Üzerinde "Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef" yazılı pankartta kulüp başkanı Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut, eski futbolcu Emre Belözoğlu ve oyuncuların resimleri yer aldı.





CANER VE GÖKHAN, 4 YIL SONRA



Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.



Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.



Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül ise 1590 gün sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli formayı giydi.

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 2. hafta geride kaldı. İşte oluşan puan durumu:

Süper Lig'de görünüm

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin ikinci haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-1

Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0

Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: 2-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 0-0