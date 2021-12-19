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Kadıköy'deki dev derbide kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Dev derbi 2-22lik beraberlikle sonuçlandı

SPOR 19.12.2021, 19:13 19.12.2021, 21:00
Kadıköy'deki dev derbide kazanan yok

1'Maç başladı

5' Sağ kanatta Beşiktaş savunmasının hatasında topu kazanan Rossi, süratli bir şekilde içeri sokuldu ve pasını kale önüne gönderdi. Rosier araya girerek topu uzaklaştırdı.

 8' Fenerbahçe kendi yarı sahasında yaptığı hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalışıyor.

9' Ghezzal sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Larin'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

12' Ceza sahasında Rossi ve Larin'in girdikleri ikili mücadele sonrası Larin, Rossi'ye faul yaptı. Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

13' Hakem yaptığı VAR incelemesinin ardından yeniden penaltı noktasını işaret etti.

14' GOL! Mest, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Mesut Özil kullandığı penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.Gol - Mesut Özil

17' Berisha'nın sol kanattan içeri kestiği top savunmadan döndü. Dönen topa ceza yayının üstünden vuruşunu yapan Zajc'ın şutu Josef'ten döndü.

20' Mesut Özil'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden dışarı çıktı.

22' Sakatlık geçiren Necip oyuna devam edemedi ve yerini Serdar Saatçı'ya bıraktı.Necip Uysal - Serdar Saatci

25' GOL! Josef, Beşiktaş'a beraberliği getiren golü kaydetti. Sol kanattan kullanılan taç atışında ceza sahasının solunda oluşan karambolde topu alan Josef, yaptığı şık vuruşta topu uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi.Gol - Souza

 30' GOL! Berisha, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Vida'nın yaptığı pas hatasında topu kazanan Rossi, sol kanattan içeri girerek vuruşunu yaptı. Ersin'den seken topu kale önünde Berisha yaptığı vuruşta boş kaleye gönderdi.Gol - Mergim Berisha

35' Bu dakikalarda karşılaşma orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.

37' Rosier sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Min-Jae'ye çarpan top kornere çıktı.

38' Larin sol kanattan hızlı bir şekilde ceza sahasına sokuldu. Yine Min-Jae'nin müdahalesiyle pozisyon kornerle sonuçlandı.,

45' İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı hakemin düdüğüyle başladı

56' Pjanic'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

57' Ghezzal, sağ çaprazda ceza sahasına girmek üzereyken Ghezzal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

58' Ghezzal, sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

59' GOL! Josef, Beşiktaş'a beraberliği getiren golü kaydetti. Rıdvan'ın sol kanattan ortasında kale önünde Josef'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Souza

64' Mert Hakan, Miha Zajc'ın yerine oyunda.Miha Zajc - Mert Hakan Yandas

65' Rossi yerini İrfan Can'a bıraktı.Diego Rossi - Irfan Can Kahveci

68' Mesut'un sol kanattan içeri çevirdiği top, Ersin'den döndü.

69' Rıdvan, Mert Hakan'ın formasından çektiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Ridvan Yilmaz

70' Szalai'nin sol kanattan içeri ortasında kimsenin dokunamadığı top, Ersin'de kaldı.

71' Berisha yerini Serdar Dursun'a bıraktı.Mergim Berisha - Serdar Dursun

74' Szalai, Ghezzal'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Attila Szalai

77' Batshuayi ve Serdar Aziz arasında gerginlik yaşandı. Yaşananlar sonrası Serdar, sarı kart

77' Batshuayi de yaşanan gerginlik sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Michy Batshuayi

78' Larin yerini Güven Yalçın'a bıraktı.Cyle Larin - Güven Yalcin

89' Pjanic, sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top yandan dışarı çıktı.

90' Ghezzal, Mesut'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Rachid Ghezzal


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İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Berke Özer, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Miha Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanić, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

#Spor Toto Süper Lig #Fenerbahçe #Beşiktaş
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